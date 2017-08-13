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سياسة|مصر

معاقبة مسعفين نشروا صورا "سيلفي" في موقع مأساة القطارين بالإسكندرية

13/8/2017

عاقبت وزارة الصحة المصرية ستة مسعفين التقطوا صورا "سيلفي" في موقع مأساة القطارين التي اوقعت 41 قتيلا الجمعة بالإسكندرية.

وقال مدير هيئة الإسعاف المصرية أحمد الانصاري لوكالة فرانس برس إن ستة من موظفي الإسعاف نقلوا إلى منطقة سيوة في غرب مصر عقابا لهم على نشر الصور. وأضاف "كان سلوكا غير ملائم".    

وأثارت صور "سيلفي" لفريق سيارة إسعاف في موقع اصطدام القطارين موجة من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي، واستحدث أحد مستخدمي تويتر هاشتاج "الضمير في غيبوبة".

ويعتبر تصادم القطارين الجمعة واحدا من أكتر حوادث القطارات مأساوية في مصر.

المصدر : مواقع فرنسية
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