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سياسة|مصر

محمد منير عن حادث قطاري الإسكندرية: "أكيد المسؤول راح يصلي"

13/8/2017

قال المغني المصري محمد منير إنه من المؤكد أن السبب في حادث تصادم قطاري الإسكندرية هو أن هناك عاملا ترك عمله وذهب للصلاة.

وقال منير في حفل له مساء الجمعة بعد ساعات من الحادث إن مسلسل حوادث القطارات مستمر بسبب "الجهل".

وأضاف: "أكيد فيه واحد النهاردة المسؤول عن الحكاية دي راح يصلي وبعد ما صلى راح بيته، مارجعش عمله، مع إن عمله كان أهم من الصلاة".

وأثارت تصريحات منير انتقادات واسعة في الإعلام المصري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ربطه بين الصلاة والحادث.

وكان الحادث قد وقع بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي عندما صدم قطار قادم إلى مدينة الإسكندرية عاصمة المحافظة قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان يقف على القضبان نفسها.

وتسبب التصادم في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار القادم من بورسعيد، ما أدى إلى مقتل 42 راكبا وإصابة 133 آخرين.

واستقال رئيس هيئة السكك الحديدية اللواء مدحت شوشة (الأحد)، بعد يوم من إعلان النائب العام نبيل صادق تشكيل لجنة أغلبها من العسكريين لتحديد المسؤولين عن الحادث.

وشهدت مصر في السنوات الماضية حوادث قطارات سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.

وقُتل 50 شخصا غالبيتهم أطفال عندما صدم قطار حافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012.

المصدر : الجزيرة مباشر
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