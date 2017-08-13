"صنداي تايمز" تكشف عن مخطط إرهابي ضد مسلمي بريطانيا

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأحد، أن الشرطة البريطانية تحقق في خطط استهداف مسلمي بريطانيا على أيدي جماعات من النازيين الجدد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من التحقيق (لم تسمّه) قوله إن "40 من النازيين الجدد يخضعون حاليًا للتحقيق من الشرطة، وذلك للاشتباه بأنهم كانوا يخططون لهجمات إرهابية ضد المسلمين في مناطق مختلفة من بريطانيا".

وينتمي غالبية المشتبه بهم لليمين المتطرف، ويعيشون في يوركشاير، حسب المصدر نفسه.

وأضاف المصدر الأمني، أن "خطر المتطرفين اليمينيين على الأمن القومي، لا يقل عن خطر الإرهابيين الإسلاميين".

وأشار إلى أن "رصد أنشطة النازيين الجدد أكثر صعوبة".

وتوقع هذا المصدر ازدياد عدد الهجمات الإرهابية المنظمة، التي يشنها المتطرفون اليمينيون.

وأوضح أن "مخططات هجمات النازيين الجدد، تعتمد على البحث ودراسة عمل المنظمات والجمعيات الإسلامية، وكذلك اختيار الأهداف الأكثر ضعفا بعناية".

ويشدد التقرير على أن هؤلاء مختلفون عن أولئك الذين يقومون باعتداءات مدفوعة بكراهية المسلمين، رداً على الهجمات التي ينفذها مسلحون ينتمون لجماعات مسلحة.

وأضافت الصحيفة، أن إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية تكشف عن اعتقال 48 شخصاً بتهم إرهابية، تتعلق باليمين المتطرف في 2017، حتى مارس/آذار الماضي، وأن هذا الرقم يمثل نحو خمسة أضعاف الأشخاص العشرة الذين اعتقلوا بتهم مشابهة خلال الـ 12 شهراً السابقة لتلك الفترة.

ومنذ يونيو/حزيران 2016، كثف النازيون الجدد نشاطهم، لاسيما بعد اغتيال النائبة في مجلس العموم جو كوكس، المؤيدة لحقوق اللاجئين.

وفرضت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حظرا على نشاط النازيين الجدد (National Action) أي "العمل الوطني"، بعد ترحيبهم باغتيال النائبة "كوكس".

وفي 16 يونيو 2016، اغتيلت النائبة "كوكس"، المعروفة بمواقفها الليبرالية ودفاعها عن حقوق اللاجئين، بالرصاص والطعن بالسكاكين، في بلدة "برستول"، بالقرب من مدينة ليدز في ويست يوركشاير.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حكم على قاتلها توماس ماير، الذي اعترف بجريمته، بالسجن مدى الحياة، مع حرمانه من تقديم أي التماس عفو، وخلصت المحكمة إلى أن وفاتها نتجت عن طعنات متعددة وأعيرة نارية.