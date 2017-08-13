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سياسة|سوريا

شاهد: مقتل مسعف سوري أنقذ رضيعة من تحت الأنقاض

13/8/2017

قتل المسعف السوري "محمد الديب" المعروف باسم "أبو كفاح" أمس السبت مع 6 من رفاقه في مدينة سرمين على يد مجهولين.

وعُرف "أبو كفاح" في وقت سابق عبر مقطع مصور انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي له وهو ينتشل رضيعة عام 2016.

وظهر أبو كفاح في التسجيل وقد انتشل طفلة لم يتجاوز عمرها شهرا واحدا حية من تحت الركام في قصف لقوات النظام استهدف مدينة إدلب قبل أكثر من عام، وأصر أبو كفاح على البقاء مع الطفلة واحتضنها وقد كان يجهش بالبكاء فرحا بإنقاذها وحرقة على حالها. وقد عمل منذ سنوات ضمن طواقم الدفاع المدني المعروفة باسم "الخوذ البيضاء".

وكان مجهولون قد اقتحموا مقر "الخوذ البيضاء" في مدينة سرمين بمحافظة إدلب، وقاموا بقتل الموجودين فيه واستولوا على المعدات المتواجدة بالمقر.

وقد نال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في وقت سابق جائزة نوبل البديلة الخاصة بحقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كما حصد فيلم بعنوان "الخوذ البيضاء" عن متطوعي الدفاع المدني السوري جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير في فبراير/شباط 2017.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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