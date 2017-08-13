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سياسة|مصر

شاهد: شرطي مصري يعتدي بالضرب على سيدات بمترو الأنفاق

13/8/2017

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شرطي مصري بالاعتداء على عدد من السيدات في مترو الأنفاق بالقاهرة.

ويظهر الفيديو قيام "أمين شرطة" باقتحام عربة السيدات في المترو ودخوله في مشاجرات مع عدد منهن تخللتها اعتداءات بالأيدي على إحدى السيدات. وقال نشطاء على مواقع التواصل إن أمين الشرطة زعم أن السيدة قامت بالاعتداء على أحد العساكر وأنه يريد القبض عليها.

وقال أمين الشرطة في الفيديو للسيدة: "وحياة أمي لأخليكِ تتعلمي الأدب"، كما هددها بالحبس وحاول إخراجها بالقوة، لتنشب مشاجرات بينه وبين السيدات في العربة ليقوم بالاعتداء على عدد منهن أيضا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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