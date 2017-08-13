النائب العام السعودي يستدعي مغردين بتهمة الإساءة للنظام العام

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن النيابة العامة أمرت باستدعاء مجموعة من مستخدمي موقع تويتر بتهمة الإساءة للنظام العام بتهديد "سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع" عبر التطرف.

وأوضح بيان للوكالة أن النائب العام بالسعودية استدعى المغردين يوم الأحد دون أن يذكر أسماءهم أو عددهم.

وزادت السلطات السعودية إجراءاتها ضد المعارضة السياسية خلال السنوات الأخيرة باستخدام قوانين جديدة مشددة في مجال الجرائم الإليكترونية لإصدار أحكام بالسجن على من ينشرون تدوينات على الإنترنت تصنف بأنها إهانة للحكام أو تهدد النظام العام.