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سياسة|السعودية

النائب العام السعودي يستدعي مغردين بتهمة الإساءة للنظام العام

تقرير سعودي: الحسابات الوهمية تسبب قلقا للمغردين السعوديين
تقرير سعودي: الحسابات الوهمية تسبب قلقا للمغردين السعوديين
13/8/2017

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن النيابة العامة أمرت باستدعاء مجموعة من مستخدمي موقع تويتر بتهمة الإساءة للنظام العام بتهديد "سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع" عبر التطرف.

وأوضح بيان للوكالة أن النائب العام بالسعودية استدعى المغردين يوم الأحد دون أن يذكر أسماءهم أو عددهم.

وزادت السلطات السعودية إجراءاتها ضد المعارضة السياسية خلال السنوات الأخيرة باستخدام قوانين جديدة مشددة في مجال الجرائم الإليكترونية لإصدار أحكام بالسجن على من ينشرون تدوينات على الإنترنت تصنف بأنها إهانة للحكام أو تهدد النظام العام.

المصدر : رويترز
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