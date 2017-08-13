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سياسة

القبض على سائح إيطالي أقرّ بضرب مصري حتى الموت

عناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية
13/8/2017

أعلن القضاء المصري السبت أنه تم إلقاء القبض على سائح إيطالي بتهمة إقدامه على ضرب مهندس مصري حتى الموت.

وكان المهندس يشرف على الأعمال داخل فندق قيد الإنشاء على البحر الاحمر.

وقالت وزارة السياحة المصرية في بيان إن السائح الإيطالي كان برفقة "طفلتيه (6 سنوات و15 سنة) يقف على مارينا الفندق تحت الإنشاء فحاول المجني عليه إبلاغه بأن وجوده في هذه المنطقة ممنوعا، فحدثت مشادة قام على إثرها السائح بالتعدي بالضرب على المهندس".

وأضاف بيان الوزارة أن السائح المدعو "ايفان باسكال مورو، اعترف بقيامه بالتعدي على المهندس مما أدى الى وفاته"، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه.

ولفتت الوزارة إلى أن السلطات المصرية تواصلت مع السفارة والقنصلية الإيطاليتين من أجل إعادة طفلتي السائح الإيطالي إلى إيطاليا. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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