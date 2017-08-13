استقالة رئيس سكك حديد مصر على خلفية تصادم قطارين

استقال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر (الأحد) بعد يومين من حادث تصادم قطارين أسفر عن مقتل 42 شخصا وإصابة العشرات وفق أحدث إحصائية رسمية.

وقالت وزارة النقل، في بيان، إن "وزير النقل هشام عرفات قبل استقالة اللواء مدحت شوشة (وهو لواء جيش سابق) من منصب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر".

وكان الحادث قد وقع بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي عندما صدم قطار قادم إلى مدينة الإسكندرية عاصمة المحافظة قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان يقف على القضبان نفسها.

وتأتي استقالة شوشة بعد يوم من إعلان النائب العام نبيل صادق تشكيل لجنة أغلبها من العسكريين لتحديد المسؤولين عن الحادث.

كما أعلنت النيابة المصرية الأحد حبس سائقي القطارين، ومساعد سائق القطار القادم من القاهرة وملاحظ السكك الحديدية بمنطقة الحادث لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بشأن مسؤوليتهم عن الحادث.

واستدعت النيابة 7 مسؤولين و3 عاملين آخرين في السكك الحديدية بغرض "سؤالهم في شأن أوجه القصور التي ترتب عليها وقوع الحادث لتحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث".

وشهدت مصر في السنوات الماضية حوادث قطارات سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.

وقُتل 50 شخصا غالبيتهم أطفال عندما صدم قطار حافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012.