وفاة 60 طفلا في مستشفى هندي

لقي 60 طفلا حتفهم في مستشفى هندي بولاية أوتار براديش بشمال البلاد، ما دفع وسائل الإعلام المحلية إلى إلقاء اللوم في الوفيات على نقص إمدادات الأكسجين.

وقال مستشفى (بي.آر.دي ميديكال كوليدج) إن 34 طفلا توفوا في وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة فيما توفي 12 آخرون بسبب التهاب الدماغ وتوفي الباقون لأسباب لم يحددها.

كانت تقارير لوسائل إعلام محلية أفادت بأن الوفيات ترجع إلى نقص في الأكسجين بعد سحب جهة توريد خاصة معداتها بسبب تأخر المستشفى في دفع مستحقات عليها.

وردا على سؤال لرويترز نفى الدكتور آر.إس شوكلا كبير المشرفين بالقطاع الطبي بالمستشفى أن تكون الوفيات بسبب نقص في الأكسجين.

وذكر المستشفى الذي يقع في منطقة جوراخبور في بيان أنه كان هناك "انخفاض في الضغط بإمدادات الأكسجين السائل" يوم الخميس لكنه أضاف أنه حصل على أنابيب أكسجين من موردين آخرين. ولم يحدد ما إذا هذا قد تسبب في سقوط أي وفيات.

وقال مسؤولون إن ولاية أوتار براديش وحكومات اتحادية تحقق في الأمر. وجاء في تغريدة لمكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه يتابع الموقف باستمرار.

وأثارت الوفيات عاصفة سياسية إذ تسعى المعارضة إلى تحميل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي إليه مودي المسؤولية لأنه يحكم الولاية.