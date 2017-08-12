وفاة مسؤول مصري عقب تفقده موقع تصادم قطاري الإسكندرية

توفي مسؤول مصري، مساء الجمعة، عقب تفقده موقع حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة الإسكندرية والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

جاء ذلك وفق ما وذكرته وسائل إعلام محلية، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام الحكومية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بوزارة النقل لم تسمه، أن "مصطفى السيد " مستشار وزير النقل لشؤون الصيانة بالسكة الحديد، أصيب بنوبة قلبية أثناء تفقده موقع حادث قطاري الإسكندرية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل السيد إلى مستشفى قريب من موقع الحادث، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة النقل بشأن ما ذكرته الصحف المحلية.

وكان قطاران اصطدما بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن 49 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، وفق حصيلة رسمية أولية.

وكانت وزارة النقل المصرية، أعلنت في بيان، أن هيئة سكك الحديد (التابعة للوزارة)، أفادت باصطدام قطارين قرب محطة خورشيد (شمال) على خط القاهرة – الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة أنه نتج عن ذلك سقوط جرار (قاطرة) القطار الأول، وعربتين من مؤخرة القطار الثاني.

والحادث هو الأكبر في عدد ضحايا حوادث السكك الحديدية في عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في يونيو/ حزيران 2014.