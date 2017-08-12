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سياسة

منظمات حقوقية دولية تنتقد تضييق السعودية على الحجاج القطريين

12/8/2017

انتقدت منظمات حقوقية دولية ما وصفته بالقيود التي تفرضها المملكة العربية السعودية على الحجاج القطريين بشكل خاص، وهو ما يعد انتهاكا لحق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية.

وقالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان وجمعية ضحايا التعذيب في تونس، ومقرها في جنيف، والمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة في تونس، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان في فرنسا، في بيان مشترك إنها "لاحظت أن المملكة العربية السعودية قد فرضت قيودا خاصة على المواطنين القطريين الذين يرغبون في أداء شعيرة الحج هذا العام".

وقال البيان إن القيود الأخيرة التي أعلنتها السعودية من حظر منح تأشيرة الحج لغير المقيمين في قطر وأن يكون دخول الحجاج إلى المملكة عن طريق مطارين محددين، وأن تكون الطائرات قادمة من الدوحة، كل هذا من شأنه أن يعيق الكثير من القطريين عن ممارسة شعيرة الحج بسبب عدم تواجدهم في قطر لأغراض العمل أو الدراسة أو غيرهما.

وأضافت المنظمات أن هذه القيود تعد "انتهاكا لحق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية كما ورد في المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والاتفاقيات المعنية".

وتابعت أنه في حين تؤكد المملكة دائما حرصها على تسهيل إجراءات الحج فإنها في الواقع "تعيق آلاف القطريين عن ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية".

وأهابت المنظمات الموقعة على البيان بالمملكة العربية السعودية، أن "تلتزم بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وألا تجعل سيطرتها على المسجد الحرام، وكافة الشعائر التي تتعلق بالحج مسوغا لاستغلالها في خلافاتها السياسية".

المصدر : الجزبرة مباشر
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