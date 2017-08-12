مجزرة بحق متطوعي الدفاع المدني في سرمين بإدلب

قال مراسل الجزيرة في سوريا إن سبعة من متطوعي الدفاع المدني في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة قتلوا في عملية مسلحة.

وأوضح أن مجهولين اقتحموا مركز الدفاع المدني في سرمين بريف إدلب في وقت متأخر من الليلة الماضية ودخلوا إلى الغرفة التي ينام فيها المتطوعون، ثم عمدوا إلى تصفيتهم جميعا بطلق ناري في رأس كل منهم.

وأعلنت المنظمة ( الخوذ البيضاء) الدفاع المدني السوري العامل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارض السبت عن مقتل 7 من المتطوعين برصاص مجهولين تسللوا إلى أحد مراكزهم في شمال غرب البلاد.

وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني تعرض مركز الدفاع المدني السوري في مدينة سرمين بريف إدلب لهجوم مسلح من قبل مجهولين فجر السبت، ما أسفر عن ارتقاء 7 متطوعين.

كما أشارت المنظمة إلى قيام المجموعة المهاجمة بسرقة سيارتين من نوع فان وخوذ بيضاء وقبضات لاسلكي.

ونشرت المنظمة صورا تظهر جثث أشخاص غارقة بالدماء.

يُذكر أن فرق الدفاع المدني ظهرت في سوريا لأول مرة عام 2012 عقب بدء النظام السوري شن هجمات على مناطق المدنيين، وعقدت مجموعة مؤلفة من 25 شخصا أول دورة تدريبية لهم في تركيا عام 2013.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، عقدت منظمة الدفاع المدني السوري التابعة للمعارضة لقاءها السنوي للعام الأول، إذ اجتمع فيه الممثلون من كل سوريا واتفقوا على تشكيل منظمة واحدة رسميا، تحمل رسالة مشتركة وقيادة وطنية، وتقدم الخدمة حاليا في ثماني محافظات بحوالي 140 مركزا.

وتبنت المنظمة – التي رشحها ناشطون أجانب وسوريون لجائزة نوبل عام 2016- مهمة حيوية نتيجة الخدمات التي تقدمها في سبيل إنقاذ الجرحى أو انتشال جثث القتلى من تحت الأنقاض، وإطفاء الحرائق الناجمة عن الهجمات التي كثفتها قوات النظام وحلفاؤها ضد المدنيين في هذا البلد.