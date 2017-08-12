البث الحي
سياسة|الصين

عواصف تعطل رحلات جوية في العاصمة الصينية

مطار بيجين الدولي
مطار بيجين الدولي
12/8/2017

اجتاحت عواصف رعدية العاصمة الصينية بيجين السبت، ما تسبب في تعطيل مئات الرحلات الجوية في أحد أكبر مطارات العالم.

وحذرت السلطات من أن الأمطار والرياح قد تتسبب في انهيارات أرضية في المنطقة التي تعرضت لزلزال قوته سبع درجات قبل أيام.

ورفعت سلطات مدينة بيجين مستوى التحذير من الطقس السبت إلى اللون البرتقالي من الأصفر الذي أصدرته صباحا، وقالت إن البرق والبرد والرياح والأمطار المتوقع هطولها بمنسوب يصل إلى 70 ملليمترا على المدينة قد تتسبب في فيضانات مفاجئة بالمناطق الجبلية.

وحث المطار الدولي في العاصمة بيجين المسافرين في بيان على موقعه على الإنترنت على مراجعة تحديث بيانات رحلاتهم من وإلى المدينة.

وأظهر موقع المطار على الإنترنت أن ما يقرب من 500 رحلة ألغيت من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى منتصف الليل فيما شهدت 182 رحلة تأخيرات في أكثر مطارات البلاد ازدحاما.

وتهب عواصف الأمطار الموسمية على بكين من حين لآخر خلال أشهر الصيف مما يتسبب عادة في تأخيرات طويلة للرحلات الجوية بالمطار.

وتأثرت مطارات أخرى بحالة الطقس من بينها شنغهاي ونانجينغ في إقليم جيانغسو وهانغتشو في إقليم تشجيانغ عند دلتا نهر يانغتسي.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان فرق الإنقاذ العاملة في جيوتشايقو في إقليم سيتشوان من خطر الانهيارات الأرضية والبرق.

وأضاف أن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق الصين السبت.

وتأتي اضطرابات الطقس تلك بعد أن ضرب إعصار منغوليا الداخلية الجمعة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين وتدمير منازل في مدينة رئيسية. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)