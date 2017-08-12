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سياسة

عراقية تتلقى ردا "عنصريا" من شركة هولندية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
11/8/2017

اشتكت سيدة عراقية تقيم في هولندا مما اعتبرته "عنصرية" من قبل شركة تسويق عقاري قالت إنها تلقت منها رسالة، ردّا على طلبها منزلا للإيجار.

ونشرت السيدة التي تدعى ميساء مناف، على حسابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة شركة "إي أيتش آر" (EHR)، التي وصلتها بالبريد الإلكتروني، معلقة عليها بالقول "العنصرية لا زالت حية اليوم".

وجاء في الرسالة: "يمكنك مشاهدة المنزل في حال كنت تطبخين طعاما على الطراز الغربي".

وقال ميشال روترينغ، مدير الشركة في العاصمة الهولندي أمستردام، في تصريحات إعلامي، إن الردّ التي أرسلته الشركة "لم يكن جيدا".

وأضاف أنّ "بعض المباني السكنية تنتقل فيها رائحة الطعام إلى شقق الجيران، وكان يمكننا أن نقول إنه ليس من المناسب طبخ الأطعمة ذات الروائح القوية في تلك الشقق، إلا أن عبارة (الطعام على الطراز الغربي) لم تكن موفقة".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مؤسسة حقوق الإنسان الهولندية، ناتشا رقراقي، إنها المرة الأولى التي تواجه فيها مؤسستها موقفا مماثلا.

غير أنها اعتبرت، في تصريحات إعلامية، أنه من الضروري أن تتلقّى مؤسستها طلبا للنظر في ما تعرضت له ميساء، وهو ما لم تقم به الأخيرة بعد.

المصدر : الأناضول
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