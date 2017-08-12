شاهد: احتجاجات لليمين الأمريكي المتطرف تؤدي لإعلان الطوارئ في فرجينيا

أعلنت السلطات في ولاية فرجينيا الأمريكية حالة الطوارئ بعد اندلاع مواجهات بين عناصر من جماعات اليمين الأمريكي المتطرف ومعارضين لها في الولاية (السبت).

وكانت حركات اليمين المتطرف، ومن بينها حركة كو كلوس كلان العنصرية، قد أعلنت عن تنظيم مظاهرات ظهر السبت اعتراضا على قرار مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا إزالة تمثال للقائد العسكري الأمريكي روبرت لي (1807-1870) وتغيير اسم حديقة كانت تحمل اسمه إلى حديقة "التحرير".

ويعد لي من أبرز القادة العسكريين في تاريخ الحرب الأهلية الأمريكية.

واندلعت المواجهات في وسط مدينة شارلوتسفيل بعدما تظاهر مئات الأشخاص المعارضين لحركات اليمين المتطرف متحدّين مظاهرات القوميين البيض.

وارتفعت أعمدة الدخان في شوارع المدينة بسبب المواجهات بين الجانبين.

وأصيب شخصان على الأقل في المواجهات، بينما فضت شرطة فرجينيا العديد من الاشتباكات واعتقلت عددا من الأشخاص.

وأعلن حاكم الولاية تيري ماكوليف حالة الطوارئ مع استمرار المواجهات بين الجانبين في مدينة شارلوتسفيل.

وتلقي هذه المواجهات بالضوء على التوترات التي ترتبط برموز الحرب الأهلية الأمريكية، ومن بينها علم الكونفيدرالية في أمريكا؛ حيث يقول القوميون البيض إن العلم يمثل تكريما لتراث الجنوب الأمريكي، بينما يقول معارضوهم إن العلم وغيره من بقايا الحرب يثير مسائل عرقية حساسة.