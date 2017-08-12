ترمب يهدد فنزويلا بالتدخل العسكري

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة بالتدخل العسكري في فنزويلا في تصعيد مفاجئ لرد واشنطن على الأزمة السياسية في فنزويلا الأمر الذي وصفته كراكاس بالجنون.

وقال ترمب للصحفيين، في جلسة أسئلة وأجوبة "الناس تعاني وتموت، لدينا خيارات كثيرة بما في ذلك خيار عسكري محتمل إذا لزم الأمر".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طلب إجراء مكالمة هاتفية مع ترمب الجمعة ورفضها البيت الأبيض فيما يبدو قائلا في بيان إن ترمب سيتحدث بكل سرور مع زعيم فنزويلا عند استعادة الديمقراطية في البلاد.

وفي واشنطن قالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إن الجيش الأمريكي مستعد لدعم الجهود الرامية لحماية المواطنين الأمريكيين والمصالح القومية الأمريكية لكن تحذيرات كراكاس من غزو أمريكي مزمع "لا أساس لها".

وجاء تهديد ترمب بعمل عسكري محتمل بعدما كرر التهديد برد عسكري إذا هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وحلفاءها.

من جانبه، وصف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل العسكري في فنزويلا بأنه ضرب من "الجنون".

وردا على ترمب قال بادرينو للتلفزيون الرسمي "هذا درب من الجنون. هذا عمل شديد التطرف. هناك نخبة متطرفة تحكم الولايات المتحدة".

وأضاف "كجندي أقف مع القوات المسلحة الفنزويلية ومع الشعب، أنا واثق من أننا سنكون جميعا في الخطوط الأمامية للدفاع عن مصالح وسيادة فنزويلا الحبيبة".

وقال وزير الاتصالات إرنستو فيلجاس إن تصريح ترمب "تهديد لم يسبق له مثيل للسيادة الوطنية"، وأضاف في تغريدة على تويتر "استدعاء السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية غدا عندما تصدر بيانا لمواجهة التهديد الإمبريالي لفنزويلا".

وفي الأيام الأخيرة يبدو أن فنزويلا تنزلق إلى مرحلة أكثر اضطرابا بعد نهبت قوات مناوئة للحكومة أسلحة من قاعدة عسكرية في أعقاب سيطرة هيئة تشريعية جديدة على سلطة الكونغرس الذي كانت تهيمن عليه المعارضة.

وطالما قالت السلطات في فنزويلا إن المسؤولين الأمريكيين يخططون لغزو، وقال جنرال سابق في الجيش لرويترز هذا العام إن بعض الصواريخ المضادة للطائرات وضعت على طول ساحل البلاد لهذا الاحتمال على وجه التحديد.

وتعاني فنزويلا من ركود مع نقص في الغذاء والدواء وقتل ما يربو على 120 شخصا في احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أبريل/ نيسان.