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سياسة|الولايات المتحدة

انخفاض عدد الزائرين للولايات المتحدة لأول مرة منذ 2009

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
12/8/2017

انخفض عدد الزائرين من دول العالم إلى الولايات المتحدة، لأول مرة منذ 2009. كما انخفض إنفاق الزائرين، وذلك بحسب وزارة التجارة الأمريكية.

وبحسب تقرير لوزارة التجارة الأمريكية الجمعة، فإنه في العام 2016 زار الولايات المتحدة 75,6 مليون شخص بانخفاض بنسبة 2% عن العام الذي سبق، كما انخفض إنفاقهم بنسبة 1% ليصل إلى 244.7 مليار دولار.

وتشمل هذه الأرقام الأشخاص الذين يزورون الولايات المتحدة بغرض الأعمال أو لأسباب طبية أو للتعليم أو للترفيه.

وطبقا للوزارة فإن البيانات الأولية لعام 2017 أظهرت ارتفاعا في عدد الزوار.

وازداد عدد الزيارات وقيمة الإنفاق من الصين (33 مليار دولار)، والمكسيك (20,0 مليار دولار)، والهند (13.6 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (8.6 مليارات دولار) إلا أنها انخفضت من الأسواق الأخرى.

ويشكل الكنديون أكبر عدد من الزوار إلى الولايات المتحدة رغم انخفاض عددهم بنسبة 6% سنويا لثلاثة أعوام متتالية.

وحافظت الولايات المتحدة على فائض 84 مليار دولار في الإنفاق السياحي، ما يعني أن السياح الأجانب ينفقون في الولايات المتحدة أكثر من إنفاق السياح الأمريكيين في الخارج.

ويمثل قطاع السياحة الأمريكي 2.7% من إجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه 7.6  ملايين شخص، بحسب أرقام وزارة التجارة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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