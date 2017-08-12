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سياسة|الولايات المتحدة

البحرية الأمريكية تعلق رحلاتها الجوية 24 ساعة بعد حادثي تحطم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
12/8/2017

أمرت قوات مشاة البحرية الأمريكية الجمعة بتوقف كل طائراتها لمدة أربع وعشرين ساعة من أجل السماح بإجراء عملية مراجعة تتعلق بالسلامة.

وقالت قوات مشاة البحرية في بيان إن الجنرال روبرت نيلر قائد مشاة البحرية أصدر توجيهات إلى وحدات الطيران بهذا التوقف دون عرقلة "العمليات". ويحدد القادة الجدول الزمني لوحداتهم.

ووفقا للبيان الذي قال إن القادة بإمكانهم جدولة موعد التوقف، فإن الالتزامات التشغيلية لن تتأثر.

وجاء في البيان أن التوقف المؤقت في العمليات ليس أمرا شائعا ويتم النظر إليه باعتباره خطوة مسؤولة من أجل الحفاظ على قدرات وحدات الطيران وسلامتها وجاهزيتها. 

وقالت قوات مشاة البحرية في البيان الصحفي إنه تمت مطالبة الوحدات بالتركيز على العوامل الأساسية لتحقيق عمليات طيران آمنة، والتأكد من التوحيد القياسي والجاهزية القتالية خلال فترة التوقف ومدتها 24 ساعة.

وفي الأسبوع الماضي تحطمت طائرة أمريكية من طراز إم.في-22 أوسبري قبالة شمال شرق أستراليا مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية.

وفي يوليو / تموز تحطمت طائرة من طراز كيه.سي-130 في ميسيسبي مما أدى إلى مقتل 16 جنديا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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