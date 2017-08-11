شاهد: قتلى وجرحى جراء تصادم قطارين في مصر

لقي عشرات حتفهم وأصيب آخرون جراء تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وقال التلفزيون المصري إن عدد الضحايا بلغ 49 قتيلا وأكثر من 126 جريحا حتى الساعة 20:04 بتوقيت غرينتش.

وقالت هيئة السكة الحديدية المصرية إنه في تمام الساعة الثانية والربع مساء الجمعة(بتوقيت القاهرة) اصطدم القطار رقم ١٣ إكسبريس(القاهرة – الإسكندرية)، بمؤخرة قطار رقم ٥٧١ (بورسعيد – الإسكندرية)، بالقرب من محطة خورشيد، على خط (القاهرة – الإسكندرية).

وأوضحت الهيئة في بيان "أنه نتيجة اصطدام القطار رقم ١٣ بمؤخرة قطار ٥٧١، نتج عن الحادث سقوط جرار قطار ١٣، وعربتان من مؤخرة قطار ٥٧١، نتج عنه إصابة عدد من الركاب."

ورفعت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ في مستشفيات محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه كافة أجهزة الدولة والمسئولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث وأمر بتشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابسات الحادث، والتعرف على أسبابه، ومحاسبة المسئولين عنه.