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سياسة|الهند والصين

تصاعد التوتر العسكري على الحدود الصينية الهندية

11/8/2017

عززت الهند انتشارها العسكري على طول حدودها الشمالية الشرقية مع الصين في ظل استمرار التوتر بين البلدين بسبب خلاف حدودي في منطقة استراتيجية في الهيملايا.

ونقلت وكالة "بي تي آي" عن مسؤول حكومي هندي "تمت زيادة العديد العسكري على طول الحدود مع الصين في مناطق (ولايتي) سيكيم وأروناشال" الهنديتين.

وأضاف المسؤول الذي لم تحدد هويته أنه تم أيضا رفع درجة استنفار الجنود.

لكن المصدر أوضح أن الهند لم تنشر عديدا إضافيا في المنطقة الواقعة على الحدود بين الهند والصين وبوتان، حيث يتواجه منذ نحو سبعة أسابيع نحو 350 جنديا هنديا وجنود صينيون.

وثمة خلاف حدودي بين البلدين منذ أرسلت الهند في حزيران/يونيو جنودا إلى هذه المنطقة الاستراتيجية التي تطالب بها الصين وكذلك بوتان لوقف أعمال شق طريق يقوم بها الجيش الصيني.

وساهم انتشار القوات الهندية في زيادة التوتر. وأعلنت الصين بدورها تعزيز وجودها في المنطقة التي تعتبر أنها تعود إليها مطالبة بانسحاب القوات الهندية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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