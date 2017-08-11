ترمب يعلن أن الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية "جاهز للتنفيذ"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الجمعة) أن الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية "جاهز للتنفيذ"، في آخر تصريح له في ظل تصاعد حدة الحرب الكلامية المشتعلة بين واشنطن ونظام بيونغ يانغ.

وكتب ترمب عبر موقع (تويتر) أن "الحلول العسكرية موضوعة بالكامل حاليا وهي جاهزة للتنفيذ في حال تصرفت كوريا الشمالية بدون حكمة. نأمل أن يجد (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون مسارا آخر!".

من جانبه وصف التلفزيون الحكومي الكوري الشمالي (كيه.أر.تي) الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس بأنه "مخرف" .

وقال إن تهديده "هراء" في إشارة إلى تحذير ترمب من أن أي تهديدات للولايات المتحدة من بيونغيانغ ستقابل "بالنار والغضب".

وكان ترمب قد قال الثلاثاء (8 من أغسطس/آب) إن كوريا الشمالية "ستُقابل بالنار والغضب بشكل لم يشهده العالم من قبل" إذا هددت الولايات المتحدة مرة أخرى.

وعقب تصريحات ترمب قالت كوريا الشمالية (الخميس) إنها بصدد الانتهاء من خطط لإطلاق أربعة صواريخ متوسطة المدى فوق اليابان لتسقط قرب جزيرة غوام الأمريكية بالمحيط الهادي في تهديد مفصل على نحو غير معتاد ساهم في تأجيج التوتر مع الولايات المتحدة.

وكوريا الشمالية الذي لا تزال من الناحية النظرية في حالة حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث أن الصراع الذي اندلع بين 1950 و1953 انتهى بهدنة وليس بمعاهدة سلام.