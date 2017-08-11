ترمب يشكر بوتين على خفض عدد العاملين بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين على خفض عدد العاملين بالبعثة الأمريكية الدبلوماسية في روسيا قائلا: "لدينا الآن موظفون أقل برواتب أقل".

وقال ترمب للصحفيين الخميس: "نريد أن نشكره لأننا نحاول خفض الرواتب. وبالنسبة لي أنا أشعر بالامتنان الشديد أنه صرف هذا العدد الكبير من الأشخاص… لا يوجد سبب حقيقي لعودتهم".

وردا على عقوبات جديدة فرضها الكونجرس الأمريكي طلب بوتين من واشنطن في 30 يوليو/تموز خفض 755 من العاملين بالسفارة والقنصلية وعددهم 1200 بحلول سبتمبر/أيلول. وأغلب المتضررين من العاملين الروس.

ولم يتضح ما إذا كان ترمب يمزح في أولى تصريحاته للرد على خطوة بوتين أم لا.

وقال ترمب أيضا إنه لا يفكر في إقالة روبرت مولر المحقق الخاص الذي يتولى التحقيق في مزاعم وجود تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا.

وأضاف أنه فوجئ بمداهمة مكتب التحقيقات الاتحادي لمنزل مدير حملته السابق بول مانافورت مشيرا إلى أن الإجراء بعث "إشارة قوية".