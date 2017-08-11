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سياسة

القبض على زعيمة عصابة للمخدرات في المكسيك

القبض على زعيمة عصابة للمخدرات في المكسيك
القبض على زعيمة عصابة للمخدرات في المكسيك
11/8/2017

تمكنت السلطات المكسيكية، الخميس، من القبض على سيدة تتزعم عصابة للمخدرات، ويزعم أنها متورطة بأحداث عنف.

وقال بيان صادر عن الحكومة المكسيكية إن السلطات المكسيكية، تمكنت من القبض على السيدة التي تتزعم عصابة المخدرات، والتي تقول الحكومة إنها متورطة بأحداث عنف وقعت مؤخرًا في أحد المنتجعات المطلة على الكاريبي في مدينة كانكون (جنوب).

وقال بيان الحكومة المكسيكية إن الشرطة الفيدرالية وقوات خفر السواحل ألقت القبض على زعيمة العصابة، وتدعى لاتيسيا رودريغز، في ولاية بويبلا.

تجدر الإشارة إلى أن "كانكون" تشهد أعمال عنف منذ أشهر، قتل فيها 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون جرّاء هجوم مسلح استهدف ملهى ليلي بمنتجع "بلايا دل كارمن" في يناير/ كانون ثان الماضي.

كما قتل مسلحون مجهولون، 4 أشخاص خلال مهاجمتهم مكتب المدعي العام بكانكون.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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