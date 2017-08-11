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سياسة

أكثر من 600 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم

11/8/2017

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن السوريين، الذين نزحوا بسبب الحرب التي تعيشها بلادهم، بدأوا في العودة إلى ديارهم بأعداد كبيرة. 

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة أن نحو603  ألف لاجئ سوري عادوا إلى مدنهم وقراهم، فيما يعد أكبر موجة عودة للنازحين.

وشمل العدد السوريين العائدين من أماكن أخرى في سوريا أو من تركيا أو لبنان أو الأردن أو العراق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن الدافع وراء ذلك هو الرغبة في حماية منازلهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادي والأمني في سوريا، ومشاكل الاندماج في الدول المضيفة لهم.

وقامت قوات النظام السوري مؤخرا بطرد مقاتلي تنظيم الدولة من معقلهم الأخير في محافظة حمص الوسطى، واستولت على مدينة السخنة ذات الأهمية الاستراتيجية بعد أن استولى عليها المسلحون في أيار/مايو .2015 

وعانى تنظيم الدولة من نكسات عسكرية خلال الأشهر الأخيرة، حيث فقد مناطق كان يسيطر عليها في سوريا والعراق

والحرب في سوريا في عامها السابع ودمرت البلاد، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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