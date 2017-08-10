شاهد: مهاجرون يهبطون على شاطئ منتجع إسباني

أظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصول قارب مطاطي يحمل العشرات من المهاجرين إلى شاطئ أحد المنتجعات جنوب إسبانيا.

وقبل عدة أمتار من الشاطئ قفز الركاب من القارب ثم هرولوا مسرعين باتجاه اليابسة وسط فضول وذهول المصطافين في شاطئ بلايا دي لوس اليمانيس، أحد شواطئ ثارا دي لوس أتونيس في منتجع بالأندلس جنوب إسبانيا.

ولم يُعرف المكان الذي أبحر منه الزورق عبر مضيق جبل طارق.

وسجلت إسبانيا زيادة في محاولات المهاجرين الوصول إلى شواطئها خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الطقس الجيد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا إلى أوربا قادمين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران وإن الأغلبية الساحقة من بينهم جاءوا عن طريق البحر.

وتراجعت الأعداد الإجمالية للوافدين قرابة 60% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.