شاهد: مقاتلة أمريكية تهبط على أحد الطرق في إستونيا

نفذت مقاتلة أمريكية من طراز "إيه 10" تدريبا غير مألوف عبارة عن الهبوط والإقلاع من على أحد الطرق السريعة الذي يربط بين مدينتين في شرق إستونيا.

وتمت إزالة اللوحات الإرشادية من على جانبي الطريق لتتمكن الطائرة من المرور عليه.

ولم يتم إدخال أية تعديلات على مجرى الطريق نفسه، إذ تم أخذ ذلك في الحسبان عند إنشاء الطريق خلال الحقبة السوفيتية.

وقال قائد السرب الأمريكي المشارك في التدريب إنه يهدف لوضع الطيارين في موقف مختلف عما اعتادوا عليه عند الهبوط في المطارات المجهزة، وكذلك صعوبة الهبوط مع مدى رؤية محدود بسبب الأشجار على جانبي الطريق.