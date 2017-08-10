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سياسة|تركيا

شاهد: السلطات التركية تعتقل روسيا خطط لإسقاط طائرة أمريكية

10/8/2017

اعتقلت السلطات التركية روسيا يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة بعدما خطط لإسقاط طائرة أمريكية في قاعدة إنجرليك الجوية جنوبي تركيا.

ونقلت وكالة دوغان التركية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن المواطن الروسي رينات باكييف اعتقل بعدما كشفت مراقبة الشرطة له قيامه بعمليات استطلاع بمدينة أضنة جنوبي البلاد، حيث توجد قاعدة إنجرليك الجوية، بهدف شن هجوم عليها.

وبحسب وكالة دوغان فقد اعترف باكييف للسلطات أنه عضو في تنظيم الدولة، وأنه خطط لاستخدام طائرة بدون طيار لإسقاط طائرة أمريكية وتنفيذ هجوم ضد مواطنين أمريكيين.

وقالت السلطات التركية إن باكييف قام بجمع معلومات عن جمعية تابعة للأقلية العلوية في أضنة، حيث وصف العلويين بأنهم "أعداء الله"، كما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال التحقيقات معه.

المصدر : رويترز
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