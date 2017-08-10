شاهد: الاحتلال يهدم ويغلق 4 منازل بالضفة لمنفذي الهجمات

قامت قوات الاحتلال، فجر الخميس، بهدم وإغلاق منازل أربعة فلسطينيين من منفذي هجمات استهدفت إسرائيليين، في دير أبو مشعل وسلواد برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وهدم الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع قوات حرس الحدود وما يسمى "الإدارة المدنية"، إذ اقتحمت قوات كبيرة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله ترافقها آليات هدم وجرافات ثقيلة، وشرعت في تدمير منزلي الشهيدين أسامة أحمد عطا (19 عاما)، وبراء إبراهيم صالح عطا (18 عاما)، فيما أغلقت منزل عادل حسن أحمد عنكوش (18 عامًا) في قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، واستشهد الثلاث في عملية بالقدس منتصف يونيو/حزيران الماضي أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية.

كما قامت قوات الاحتلال بهدم منزل الأسير مالك حامد في سلواد، والذي نفذ عملية دهس يوم 6 نيسان/أبريل في مستوطنة "عوفرا" أدت إلى مقتل جندي اسرائيلي.

وقالت مصادر محلية في قرية دير أبو مشعل إن قرابة 50 مركبة عسكرية اقتحمت القرية ترافقها جرافات عسكرية ضخمة، وفي ظل تحليق طائرة استطلاع في أجواء القرية.

وكانت محكمة الاحتلال منحت عوائل الشهداء مدة أسبوع لإخلاء المنازل تمهيداً لهدمها، بعد أن قررت المحكمة تنفيذ عملية الهدم، بناء على قرار قوات الاحتلال.

وناشدت مكبرات الصوت في مساجد دير أبو مشعل أهالي القرية للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع هدم المنازل.

وقال رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل، عماد زهران، إن أهالي القرية تجمعوا في الشوارع الرئيسية وبالقرب من منازل الشهداء الثلاثة لحمايتها، ومنع قوات الاحتلال من هدمها.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في البلدة، أصيب خلالها مواطنان على الأقل بجروح، إضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز السام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجرافات إسرائيلية وهي تهدم منزلين في دير أبو مشعل وثالث في بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله.

ومنذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، هدمت السلطات الإسرائيلية 36 منزلا فلسطينيا، وأغلقت خمسة مساكن، حسبما أعلن مركز عبد الله الحوراني للدراسات (تابع لمنظمة التحرير) في الضفة الغربية.

وخلال العامين الأخيرين، هدم الاحتلال عشرات المنازل الفلسطينية كشكل من أشكال العقوبات الجماعية لعائلات منفذي الهجمات التي تستهدف جنودا ومستوطنين إسرائيليين.