ترمب يعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي "الأفيون" في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس تفشي المواد الأفيونية حالة طوارئ وطنية، وقال إن إدارته تعكف على صياغة وثائق لجعل الأمر رسميا.

وقال في تصريحات للصحفيين: "أزمة المواد الأفيونية حالة طوارئ .. وأقولها الآن رسميا .. إنها حالة طوارئ".

وأضاف: "سنعلن أنها حالة طوارئ وطنية. إنها مشكلة خطيرة لم نواجه مثلها قط من قبل".

ومن شأن إعلان حالة الطوارئ تخصيص أموال اتحادية للتعامل مع الأزمة.

يأتي هذا الإجراء بعد يوم من تعهد ترمب بالانتصار في المعركة على مخدر الأفيون في البلاد،

وقال الرئيس الجمهوري إن الولايات المتحدة ليس أمامها بديل عن وقف انتشار استخدام الأفيون، الذي يتسبب في وفاة أكثر من مئة أمريكي يوميا.

وكانت لجنة شكلها ترمب لدراسة الإفراط في استخدام الأفيون حثته الأسبوع الماضي على إعلان حالة طوارئ وطنية لمعالجة ما وصفتها بأزمة الأفيون، وقدرت عدد ضحاياها بما يقارب عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وتشير تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن المواد الأفيونية مسؤولة عن 33 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة في 2015، وهو أحدث عام تتوافر بياناته وتظهر التقديرات ارتفاعا مطردا في معدل الوفيات بسببها.

ونقلت اللجنة بيانات للحكومة تظهر أن الجرعات الزائدة من الأفيون زادت إلى أربعة أمثالها منذ عام 1999 وأن قرابة ثلثي الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة مرتبطة بمواد أفيونية مثل الهيروين ومسكنات آلام قوية مثل بيركوسيت وأوكسيكونتين وفنتانيل.