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سياسة

التحالف العربي في اليمن يدعو الأمم المتحدة لإدارة مطار صنعاء

10/8/2017

دعا التحالف العربي في اليمن الأمم المتحدة للمساهمة في إدارة أمن مطار العاصمة اليمنية صنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين والمغلق منذ أكثر من عام.

ودعا المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي الأمم المتحدة "للمساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب لمطار صنعاء من خلال إدارة أمن مطار صنعاء العاصمة وضمان مخاوف الحكومة اليمنية الشرعية".

وجاء ذلك بعد ساعات من  دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.

كما دعت عشرات المنظمات التي تعمل في مجال الإغاثة إلى إعادة فتح المطار قائلة إن إغلاقه يعيق إيصال المساعدات ويحول دون سفر آلاف المرضى لتلقي العلاج من أمراض تهدد حياتهم.

وأكد المالكي أنه في "حال توفر عوامل حسن إدارة المطار وضمان أمن وسلامة الطائرات التجارية وإيقاف عمليات التهريب فإن قيادة التحالف على أتم الاستعداد لفتح حركة الملاحة الجوية أمام الطائرات التجارية".

وفرض التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، في أغسطس/آب 2016، حظراً على الرحلات من وإلى مطار صنعاء، بسبب العمليات العسكرية القريبة منه، قبل أن يستثني بعد ذلك الرحلات الأممية التي تحمل مواد إغاثية.

ويستخدم اليمنيون للسفر إلى الخارج مطاري "عدن" في الجنوب وسيئون في الشرق إضافةً لمنفذين بريين مع السعودية وسلطنة عمان.

المصدر : الأناضول
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