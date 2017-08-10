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سياسة

أمير قطر يتسلم رسالة كويتية ويلتقي موفدين أمريكيين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
10/8/2017

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالشأن الخليجي والمستجدات الإقليمية والدولية.

وسلم الرسالة  الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، وذلك خلال استقبال أمير قطر لهما يوم الأربعاء.

وقال مراسل الجزيرة إن أمير قطر التقى الموفدَيْن الأمريكيين الجنرال المتقاعد أنتوني زيني وتيم ليندير كين مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وذلك خلال زيارتهما الرسمية إلى دولة قطر لمناقشة تطورات الأزمة الخليجية. كما التقى المبعوثان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأزمة الخليجية وجميع الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر.

وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية القطري جدد خلال اللقاء دعم دولة قطر التام للوساطة الكويتية الداعية إلى الحوار.

وكان المبعوثان الأمريكيان قد بحثا مع خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي جهود البلدين في السعي لحل الأزمة الخليجية.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر في السفارة الأمريكية في الدوحة، إن المبعوثين الكويتيين التقيا بالموفديْن الأمريكيين في مطار الدوحة، قبيل مغادرة الأخيرين قطر.

وقال مصدر خليجي إن موفدي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى منطقة الخليج يسعيان إلى صرف الدول الحصار لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عن قائمة المطالب الثلاثة عشر التي سبق أن تقدمت بها في بداية الأزمة، وردت عليها الدوحة بالرفض.

وأضاف المصدر أنهما يريدان في المقابل بحث خريطة طريق أعدها تيلرسون، وتضع في الاعتبار المبادئ الستة التي وضعتها دول الحصار لتسوية الأزمة، ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله.

وتشمل جولة المبعوثيْن الأمريكييْن دول مجلس التعاون الخليجي التي يزورها بالتزامن موفدان لأمير الكويت لتسليم رسائل لقادتها، وذلك ضمن المساعي الكويتية لإنهاء الأزمة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية
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