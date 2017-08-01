كازاخستان تحتج على توقيف 6 من مواطنيها في مصر

وجهت وزارة خارجية كازاخستان مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية المصرية بسبب الأوضاع المتعلقة بستة مواطنين كازاخستانيين موقوفين لدى السلطات في القاهرة.

ونقلت تقارير إخبارية عن أنوار جايناكوف المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أن سلطات بلاده "لم تتلق حتى الآن أي إشعار رسمي من الطرف المصري بشأن ملابسات وأسباب توقيف ستة طلاب كازاخستانيين أو مكان وجودهم".

وصرح جايناكوف بأن "السلطات الكازاخستانية تجري بشكل يومي اتصالات مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والخارجية المصرية، إلا أنها لم تأت بأي نتيجة إيجابية".

وأكد المسؤول الكازاخستاني أن خارجية بلاده مستمرة في مطالبة السلطات المصرية بتقديم توضيحات بشأن مصير الطلبة الموقوفين لديها منذ 12 يوما.

جدير بالذكر أن الطلاب، الذين كانوا توجهوا إلى مصر لتعلم اللغة

العربية، لم يتواصلوا مع أقاربهم منذ 20 يوليو/تموز ، وفي يوم 25 يوليو/تموز تبين أنهم موقوفون لدى الأجهزة الأمنية المصرية.