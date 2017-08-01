عشرات القتلى في تفجير انتحاري بأفغانستان

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بعد هجوم على مسجد للشيعة في مدينة هرات بغرب أفغانستان.

وقال مسؤولون في إحدى مستشفيات المدينة إن كل القتلى والمصابين كانوا يصلون في المسجد عندما فجر انتحاري نفسه.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إنه يبدو أن الهجوم نفذه أكثر من شخص حيث فجر انتحاري شحنة ناسفة بينما ألقى آخر قنابل على المصلين.

لكن شهود عيان قالوا إن انتحاريا فتح النار على المصلين قبل أن يفجر نفسه. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن "التفجير الانتحاري الذي هز مسجد الجوادية ليس له علاقة بالمجاهدين".