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سياسة

شاهد: بدء محاكمة المئات في محاولة الانقلاب بتركيا

1/8/2017

بدأت في تركيا محاكمة نحو 500 شخص، بينهم جنرالات بالجيش وطيارون، متهمين بتدبير وقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي من قاعدة جوية في العاصمة أنقرة.

وتظاهر أفراد من عائلات من قتلوا وأصيبوا خلال محاولة الانقلاب خارج مقر المحكمة وألقى بعضهم مشانق وحجارة على المتهمين فور وصولهم تحت حراسة مشددة وصاح البعض مرددين "قتلة" وطالبوا بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.

ومثل أمام المحكمة 461 مشتبها به وهم مكبلو الأيدي ويرافق كل منهم ضابطان للحراسة. ولا يزال سبعة من المتهمين هاربين بينما وجهت السلطات تهما لثمانية عشر آخرين لكن دون حبسهم.

وتتهم السلطات قائد سلاح الجو السابق أكين أوزتورك ومتهمين آخرين تمركزوا في قاعدة أكينجي الجوية، شمال غرب العاصمة، بتوجيه الانقلاب وقصف مبان حكومية منها البرلمان ومحاولة قتل الرئيس رجب طيب إردوغان.

وفي حال إدانتهم قد يعاقب المشتبه بهم وعددهم 486 بالسجن مدى الحياة لجرائم من بينها انتهاك الدستور ومحاولة اغتيال الرئيس ومحاولة إلغاء النظام الجمهوري والاستيلاء على مقار عسكرية.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نتج عنها مقتل 250 شخصا.

وتقول الحكومة إن مدبري الانقلاب استخدموا قاعدة أكينجي الجوية كمقر للقيادة. واحتجز مدبرو الانقلاب قائد الجيش التركي خلوصي اكار وقادة عسكريين آخرين لعدة ساعات في القاعدة في ليلة الانقلاب الفاشل.

المصدر : رويترز
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