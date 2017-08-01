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سياسة|الصين

شاهد: الصين تفتتح أول قاعدة عسكرية خارج حدودها في جيبوتي

1/8/2017

افتتحت الصين رسميا في جيبوتي أول قاعدة عسكرية لها خارج حدودها، وتزامن حفل الافتتاح الرسمي مع الذكرى التسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي.

وقالت الإذاعة الرسمية للصين إن أكثر من 300 شخص حضروا حفل افتتاح القاعدة العسكرية من بينهم تيان تشونغ نائب قائد الأسطول الصيني ووزير دفاع جيبوتي.

وبدأت الصين في التخطيط لبناء القاعدة في جيبوتي العام الماضي لاستخدامها في إمداد سفن القوات البحرية التي تشارك في مهام حفظ السلام والإغاثة قبالة سواحل اليمن والصومال.

وتقول بكين إن القاعدة مجرد قاعدة لوجيستية.

وتنفي الحكومة الصينية التقارير التي تقول إن بكين ستشيد قواعد عسكرية مماثلة في دول أخرى.

وأثارت القاعدة مخاوف في الهند من أن تصبح جيبوتي حليفا عسكريا جديدا للصين فيما يعرف باسم "سلسلة اللآلئ" بجانب بنغلاديش وميانمار وسريلانكا التي تحيط بالهند.

ويشرف الرئيس الصيني شي جين بينغ على برنامج لتحديث الجيش يتضمن تطوير إمكانياته للعمل بعيدا عن حدود البلاد.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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