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سياسة|أمريكا

استقالة مدير الاتصال في البيت الأبيض

31/7/2017

أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن استقالة أنتوني سكاراموتشي المدير الجديد للاتصال في البيت الأبيض الذي عينه الرئيس دونالد ترمب قبل عشرة أيام فقط.

وقد أثار سكاراموتشي عاصفة الأسبوع الماضي إثر مقابلة صحفية تعرض فيها لرئيس الأركان رينس بريبوس الذي ترك عمله الأسبوع الماضي وكبير الاستراتيجيين في البيت الابيض ستيف بانون.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سكاراموتشي أرغم على الاستقالة بناء على طلب كبير موظفي البيت الأبيض الجديد جون كيلي الذي أدى القسم في وقت سابق الاثنين.

وقد أثار سكاراموتشي عاصفة الأسبوع الماضي إثر مقابلة صحافية تعرض فيها لرئيس الأركان رينس بريبوس الذي ترك عمله الأسبوع الماضي وكبير الاستراتيجيين في البيت الابيض ستيف بانون.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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