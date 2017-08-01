"إيكاو" تدعو لحرية الملاحة الجوية بعد شكوى قطر

طالبت منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" خلال اجتماعها الاستثنائي في مونتريال بكندا جميع الدول الأعضاء بالالتزام باتفاقية شيكاغو التي تنص على حرية الملاحة الجوية.

وقد دعت المنظمة جميع الدول الأعضاء إلى التعاون من أجل ضمان سلامة وأمن الطيران.

وقبِلت المنظمة، في وقت سابق، النظر في شكوى قطر بهذا الشأن، رغم الضغوط التي مارستها دول الحصار.

وقدّمت قطر ملفاً مدعوماً بالوثائق بشأن انتهاك دول الحصار للمواثيق الدولية، وتعريض أمن وسلامة الطيران للخطر، بفعل قرارها إغلاق الأجواء أمام طيران "القطرية" الذي ينقل آلاف المسافرين من جميع أنحاء العالم.

وُعقد اجتماع "إيكاو" بحضور وزير المواصلات القطري، ووزراء المواصلات في الدول الأربع.

وقد عبر جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات القطري عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الاستثنائي للمنظمة.

وقال الوزير في تصريحات للجزيرة إن حركة الملاحة الجوية من وإلى قطر ستشهد تحسنا ملموسا بعدما استجابت دول الحصار لمطلب قطر بفتح ممرات ملاحية في الأجواء الدولية.

وعبر الوزير عن الأسف لاضطرار قطر للجوء إلى محفل دولي لتحقيق ذلك مضيفاً أن قطر كانت تأمل في حل المشكلة بدون اللجوء إلى المجتمع الدولي.

وعن الخطوات القادمة فيما يتعلق بسعي قطر لرفع الحصار الجوي كلياً قال الوزير إن قطر ستقدم شكوى لمنظمة إيكاو بموجب المادة أربعة وثمانين من اتفاقية شيكاغو وذلك للمطالبة بإعادة فتح المجال الجوي لدول الحصار أمام خطوط الطيران من وإلى قطر، وأعرب الوزير عن أمله في أن تٌقدِم هذه الدول على هذه الخطوة دون الاضطرار إلى اللجوء إلى التحكيم.

وتنص اتفاقية شيكاغو المنشئة لمنظمة الطيران المدني إيكاو على ضرورة التزام الدول الأعضاء بتسهيل الملاحة الجوية .

حيث تنص المادة 22 في الباب الرابع على أن تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ كل التدابير العملية لتسهيل ملاحة الطائرة بين أقاليم الدول المتعاقدة وتجنب كل تأخير لا داعي له للطائرات او لطاقمها أو ركابها أو حمولتها.

كما تنص المادة 84 في الباب الثامن عشر على أنه إذا وجد خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر على تفسير او تطبيق هذه المعاهدة أو ملحقاتها ولم تفلح المفاوضات في فضه فعلى مجلس منظمة إيكاو – بناء على طلب أية دولة طرف في الخلاف- أن يتخذ قرارا في هذا الشأن .

ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يصوت عند بحث المجلس لخلاف يكون هو طرف فيه.