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سياسة

مسؤولة بالجنائية الدولية تأسف للانتهاكات جراء حصار قطر

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا (أرشيفية)
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا (أرشيفية)
9/7/2017

أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في الدوحة عن أسفها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن حصار قطر.

وأشادت بنسودا أثناء لقائها (الأحد) وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالطريقة التي تدير بها الدوحة هذه الأزمة التي فجرها إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 من يونيو/حزيران الماضي قطع علاقاتها مع قطر ومحاصرتها.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن المسؤولة القانونية الدولية أبدت إعجابها بالدور القطري الذي طالب بالبراهين والأدلة على مزاعم دول الحصار، وقالت إن هذا هو النهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه الأزمات. كما أعربت عن امتنانها للدعم الذي تقدمه دولة قطر للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الوكالة القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أطلع المدعية العامة على مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة والإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، خاصة في سوريا وليبيا.

وتأتي زيارة بنسودا للدوحة بينما أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري تشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات للقطاعين العام والخاص بسبب الحصار المفروض على قطر.

وأكدت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في وقت سابق أن أكثر من 13 ألفا تضرروا بشكل مباشر من الحصار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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