مركبة إسرائيلية تدهس فلسطينية "حامل" في الخليل

أصيبت مواطنة فلسطينية بجروح، الأحد، جرّاء تعرضها للدهس من قبل مركبة إسرائيلية قرب مخيم "العروب" شمالي مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة).

وأفاد مسؤول وحدة الكوارث في الهلال الأحمر ناصر قباجة، بأن مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية دهست المواطنة عبير بسام جوابرة (28 عامًا)، بالقرب من كلية العروب، قبل أن يلوذ سائق المركبة بالفرار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونُقلت "جوابرة" إلى مستشفى "الميزان" بمدينة الخليل لتلقي العلاج، وذكرت مصادر طبية بالمستشفى أن جوابرة برضوض أصيبت برضوض وكدمات، وتخضع لعملية فحص وتقييم طبي لها ولجنينها، ووصفت حالتها بالمتوسطة

يشار إلى أن عمليات دهس المركبات الإسرائيلية لمواطنين فلسطينيين قد ازدادت بصورة كبيرة، خلال الآونة الأخيرة؛ إذ أسفر آخرها عن استشهاد الشاب عمر أحمد أبو غليون من بلدة الخضر (قضاء بيت لحم)، والذي كان يعمل بائعا للقهوة، حين أقدم مستوطن يهودي على دهسه الجمعة الماضية.