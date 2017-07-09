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سياسة|لبنان

لبنان يقول إن إسرائيل نفذت سلسلة خروقات لأجوائه

طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
9/7/2017

قال الجيش اللبناني، في بيان الأحد، إن سلسلة خروقات جوية لطائرات استطلاع إسرائيلية طالت كافة المناطق اللبنانية.

وأفاد الجيش اللبناني بأن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة (علما الشعب) جنوب لبنان ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت من فوق بلدة الناقورة جنوب لبنان. 

كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة "علما الشعب". 

وأفاد بيان آخر للجيش اللبناني بأن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة "علما الشعب" ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.

كما خرقت طائرتان حربيتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة "كفر كلا" جنوب لبنان ونفذتا طيرانًا دائريًا فوق مختلف المناطق اللبنانية ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة "الناقورة".

تجدر الإشارة إلى أن انتهاك إسرائيل للأجواء اللبنانية يعتبر خرقًا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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