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سياسة

شاهد: ترمب يحاول التصرف بلطف مع أحد الجنود.. فماذا حدث؟

9/7/2017

أخفقت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في التصرف بلطف مع أحد الجنود عندما أعاد للجندي قبعته، التي أطارها الهواء، لكنها طارت من جديد.

وكان ترمب قد وصل إلى قاعدة أندروز العسكرية المشتركة بولاية ميريلاند الأمريكية عائدا من رحلته إلى أوربا، والتي حضر خلالها قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورغ الألمانية.

وهبط ترمب وزوجته ميلانيا من الطائرة الرئاسية كي يستقلا مروحية إلى البيت الأبيض.

وأثناء توجه ترمب إلى المروحية بصحبة قائد عسكري أطار الهواء قبعة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية الذين اصطفوا لتحية الرئيس فحاول ترمب التصرف بود حيث انحنى أرضا والتقط القبعة ووضعها على رأس الجندي وربت على كتفه، غير أن الهواء أطار القبعة من جديد.

لكن ترمب أصر على تكرار المحاولة وتوجه للقبعة والتقطها هو والقائد المصاحب له، وعندئذ ترك ترمب القائد العسكري هذه المرة ليقوم بوضع القبعة على رأس جندي المارينز بينما استقل ترمب الطائرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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