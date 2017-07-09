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سياسة

شاهد: القوات الحكومية ترفع العلم العراقي على أنقاض الموصل

9/7/2017

رفعت قوات الأمن أعلام العراق على أنقاض المدينة القديمة بالموصل (الأحد) بعد إعلانها "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية.

ولا يزال يتردد دوي الرصاص وتتصاعد سحب الدخان فوق المباني المدمرة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل إلى المدينة اليوم لتهنئة القوات المسلحة "بتحقيق النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل بعد معارك استمرت ثمانية أشهر.

ومر نحو ثلاث سنوات على إعلان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من داخل جامع النوري الكبير في الموصل ما سماه "دولة الخلافة" على أراض واسعة من سوريا والعراق.

وأدت المعركة إلى تدمير أجزاء كبيرة من الموصل وقتل آلاف المدنيين وتشريد نحو مليون شخص.

        

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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