شاهد: إنقاذ وفقدان عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أنقذ خفر السواحل الليبي نحو 85 مهاجرًا قبالة الساحل إلى الشرق من العاصمة طرابلس، السبت، ولكن يعتقد أن هناك نحو 40 آخرين في عداد المفقودين، حسبما صرح أحد ضباط خفر السواحل.

وقال معمر محمد ميلاد، المسؤول في خفر السواحل، إنه تم إنقاذ المهاجرين على بعد عشرة كيلومترات شمال غربي بلدة القره بوللي بعدما رصدتهم قوارب الصيد في البحر.

وأضاف أنه بسبب الحمولة الثقيلة على القارب المطاطي تهشمت قاعدته الخشبية وبدأ في الغرق.

وقال إنه وفقًا للناجين، يوجد نحو 40 آخرين مفقودين من بينهم سبعة أطفال، مضيفًا أنه تم انتشال جثة امرأة.

وتقع بلدة القره بوللي على بعد نحو 50 كيلومترًا شرقي العاصمة، وهي نقطة مغادرة معروفة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوربا.

وعادة يكدس المهربون المهاجرين في قوارب مطاطية هشة لها قواعد خشبية محلية الصنع.

ويصل معظم المهاجرين إلى المياه الدولية حيث تلتقطهم السفن وينقلون إلى إيطاليا، لكن خفر السواحل الليبي يرصد بعضهم فيما يغرق آخرون في المياه الليبية.

وتحاول الغالبية العظمى من المهاجرين الوصول إلى أوربا عبر البحر عن طريق مسار وسط البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة وصل أكثر من 85 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، وتوفي نحو 2150 منهم أثناء محاولة العبور خلال نفس الفترة.