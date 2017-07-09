شاهد| إعلامي مصري: قيادي بالجيش لا يجد ثمن شقة سكنية

قال إعلامي مصري إن القيادي البارز بالجيش المصري اللواء حمدي بدين اضطر لشراء شقة صغيرة بالتقسيط بسبب عدم تمكنه من دفع كامل ثمن الشقة.

وقال المذيع خيري رمضان (الأحد)، في برنامجه "آخر النهار" على فضائية مصرية خاصة، إن بدين، وهو رئيس جهاز الشرطة العسكرية السابق، كان يسكن في منزل متواضع مساحته 100 متر في حي السيدة زينب الشعبي بالقاهرة، قبل أن ينتقل إلى شقة سكنية صغيرة مساحتها 120 مترا، موضحا أنه اشتراها بنظام التقسيط ولم يكن يملك "مقدم" ثمن الشقة.

وأضاف رمضان أن بدين "جنرال في الجيش المصري.. جنرال مهم ومؤثر.. عايش في بيت بسيط جدا.. أي شاب مبتدئ عنده بيت زيه وربما أحسن منه".

وتابع رمضان: "اكتشفت إن 90%.. 95% منهم (قيادات الجيش) كده".

وأوضح رمضان أنه يعرف اللواء حمدي بدين معرفة شخصية، إذ كان زميلا سابقا لزوجة بدين خلال عمله بالصحافة.

وكان بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية بالجيش المصري إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011. ووُجهت له ولجهازه اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المتظاهرين إبان الثورة.

وعزل بدين من منصبه في أغسطس/آب 2012؛ حيث عُين ملحقا عسكريا في الصين، قبل أن يعينه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منصب رئيسا لمجلس إدارة الشرطة الوطنية للثروة السمكية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة في عام 2014.

وقال رمضان إن قياديا آخر في الجيش وصفه بأنه "قيادة كبيرة ومؤثرة جدا" اتصل به يسأله عما إذا كان يعرف مشروعا يمكنه من خلاله العثور على شقة سكنية رخيصة الثمن لابنته بحيث يدفع ثمنها بالقسط.

وختم قائلا: "الواحد بقى (أصبح) خجلان إن دول أبطالنا اللي بيحاربوا.. اللي ما بيناموش.. وده مستواهم الاقتصادي.. وقاعدين نتكلم عنهم طول الوقت".