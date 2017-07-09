البث الحي
سياسة|البوسنة

بعد 22 عامًا.. دفن رفات 71 ضحية من مذبحة سربرنيتسا

9/7/2017

وصلت، اليوم الأحد، إلى العاصمة البوسنية، سرايفو، شاحنة تحمل رفات 71 ضحية من ضحايا مذبحة سربرنيتسا، التي ارتكبها الجنود الصرب ضد المدنيين البوسنيين قبل 22 عامًا.

ووصلت الشاحنة إلى أمام مبنى رئاسة الجمهورية البوسنية، وكان في استقبالها، العضو البوسني في المجلس الرئاسي الثلاثي لجمهورية البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، والسفير التركي في سراييفو خلدون كوتش.

ومن المقرر أن تُدفن رفات الضحايا في 11 تموز/يوليو الجاري، في حفل إحياء ذكرى ضحايا المذبحة، بمدينة سربيرنيتسا أمام نصب بوتوشاري.

وقال بيغوفيتش في الكلمة التي ألقاها، إن "هناك الكثير من الأعمال المستفزة من قبيل إقامة نصب تذكاري لمن ينكرون المذبحة، وتبرئة مرتكبي جرائم الحرب وما شابهها من قضايا".

وأضاف: "من أجل تخطي كل ذلك نحتاج لأن نستجمع قوانا، ولا سبيل آخر للحل في هذا البلد الذي يتمتع بهيكلية شديدة التعقيد".

يذكر أن السلطات البوسنية تعمل على مدار العام على استخراج جثث ورفات الضحايا من المقابر الجماعية، والتحقق من هويتها ثم دفتها في مراسم شعبية.

ودخلت القوات الصربية، سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وارتكبت خلال عدة أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عامًا.

تجدر الإشارة أن القوات الصربية، ارتكبت العديد من المجازر بحق مسلمين، خلال ما عرف بفترة حرب البوسنة، التي بدأت عام 1992، وانتهت 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)