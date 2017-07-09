البيت الأبيض يخلط بين الصين وتايوان

وقع البيت الأبيض في سقطة دبلوماسية، السبت، بعد أن اختلط عليه الأمر بين الاسم الرسمي لكل من الصين وتايوان، ما يعد موضوعًا حساسًا للغاية في بيجين.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات على هامش قمة مجموعة العشرين في مدنية هامبورغ الألمانية، حيث أصدر البيت الأبيض نسخة من تصريحات ترمب بعد ظهورهما معًا.

لكن البيان المرسل للصحفيين أشار إلى أن شي رئيس "جمهورية الصين" والتي تعني تايوان بينما تعرف الصين رسميًا باسم "جمهورية الصين الشعبية".

وتنظر بيجين إلى تايوان، التي لديها حكومة منفصلة منذ فرار القوميين الصينيين هناك في عام 1949 بعد أن خسروا حربًا أهلية أمام الشيوعيين، على أنها مقاطعة متمردة.

وتطالب بيجين الدول الأخرى بتبني ما يُعرف بسياسة "صين واحدة"، والتي تعني أن تتجنب الدول الأخرى الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بتايوان.