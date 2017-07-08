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سياسة

غوغل تشغل مركزها للبيانات في هولندا بالطاقة الشمسية

شركة غوغل تستثمر في الطاقة المتجددة
شركة غوغل تستثمر في الطاقة المتجددة
8/7/2017

قررت شركة غوغل الأمريكية شراء كل الكهرباء التي يولدها أكبر متنزه شمسي في هولندا خلال العقد المقبل من أجل تشغيل مركز بيانات افتتحته مؤخرا ويضم آلاف الخوادم.

ويأتي القرار في إطار طموح شركة غوغل لتحويل مراكز البيانات التابعة لها ومكاتبها إلى الطاقة المتجددة بشكل كامل هذا العام، بدعم من الانخفاض الشديد في أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال مارك أومان، مدير شؤون الطاقة بشركة غوغل في أوربا، (الجمعة) إن الشركة عقدت صفقة مع شركة "إينيكو" للطاقة ولم يكشف عن تفاصيلها المالية، وأضاف إن الصفقة ستوفر الطاقة المتجددة لشهور كثيرة مقبلة وربما حتى سنوات.

ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه هولندا لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة؛ حيث تستثمر 12 مليار يورو (13.7 مليار دولار) هذا العام في مزارع رياح بالبحر.

ومركز (إيمشهافين) للبيانات الذي تكلف نحو 600 مليون يورو (684 مليون دولار) وافتتح في 2016 هو أحد أربعة مراكز لشركة غوغل في أوربا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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