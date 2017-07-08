غوغل تشغل مركزها للبيانات في هولندا بالطاقة الشمسية

قررت شركة غوغل الأمريكية شراء كل الكهرباء التي يولدها أكبر متنزه شمسي في هولندا خلال العقد المقبل من أجل تشغيل مركز بيانات افتتحته مؤخرا ويضم آلاف الخوادم.

ويأتي القرار في إطار طموح شركة غوغل لتحويل مراكز البيانات التابعة لها ومكاتبها إلى الطاقة المتجددة بشكل كامل هذا العام، بدعم من الانخفاض الشديد في أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال مارك أومان، مدير شؤون الطاقة بشركة غوغل في أوربا، (الجمعة) إن الشركة عقدت صفقة مع شركة "إينيكو" للطاقة ولم يكشف عن تفاصيلها المالية، وأضاف إن الصفقة ستوفر الطاقة المتجددة لشهور كثيرة مقبلة وربما حتى سنوات.

ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه هولندا لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة؛ حيث تستثمر 12 مليار يورو (13.7 مليار دولار) هذا العام في مزارع رياح بالبحر.

ومركز (إيمشهافين) للبيانات الذي تكلف نحو 600 مليون يورو (684 مليون دولار) وافتتح في 2016 هو أحد أربعة مراكز لشركة غوغل في أوربا.