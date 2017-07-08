شاهد: مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لقمة العشرين

نجحت عناصر الشرطة مدعومين بقوات مكافحة الشغب في تطهير شارع في منطقة "شانتسنفيرتل" بوسط هامبورغ في وقت مبكر السبت، بعدما شهد مواجهات عنيفة مع المتظاهرين.

وكان شارع "شولتربلات" قد تحول إلى ما يشبه مركز عمليات للمتظاهرين المناهضين لقمة مجموعة العشرين.

وقالت الشرطة إن هناك مؤشرات على أن المتظاهرين كانوا يخططون لإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة وغيرها من المواد على الضباط في شارع شولتربلات، ومنعت الشرطة الوصول إلى الشارع.

وكانت شرطة هامبورغ طلبت تعزيزات لمواجهة تصاعد العنف في قمة العشرين، لمساعدة 15 ألف رجل أمن منتشرين بالمدينة الساحلية الواقعة شمال البلاد والتي تستضيف القمة.

وقال شاهد عيان إن محتجين من حركة "بلاك بلوك" المتطرفة يحاولون على ما يبدو الوصول إلى قاعة احتفالات مطلة على النهر حيث يوجد زعماء مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واستطاعت حركة بلاك بلوك، التي تهدف إلى إسقاط الرأسمالية، في تحقيق بعض النجاح بالتشويش على مناقشات الزعماء رغم الحزام الأمني الصارم المحيط بهم.

وألغى وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله اجتماعا له في وسط مدينة هامبورغ صباح الجمعة لدواع أمنية، وقالت متحدثة باسم السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترمب إن الشرطة رفضت السماح لموكب ميلانيا بمغادرة فندق إقامتها للانضمام إلى جولة بالميناء التاريخي للمدينة.

وأوضحت الشرطة أن وحدات الشرطة البحرية اعترضت 22 غواصا من جماعة "السلام الأخضر " المدافعة عن البيئة لمنعهم من الوصول إلى قاعة الاحتفالات.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين اقتحموا محطة قطار أنفاق على ضفة النهر تم إغلاقها في وقت سابق، وفي مكان قريب أضرم محتجون النار في شاحنتين.

وأشارت الشرطة إلى أن ثلاثة مسؤولين احتاجوا نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن استخدم المحتجون الزجاجات والحجارة، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 70 شخصا ووضعت 15 رهن الاحتجاز.

وأصاب المحتجون ما لا يقل عن 160 شرطيا وأضرموا النار في سيارات وشاحنات واقتحموا محطة قطارات أنفاق مغلقة الجمعة بهدف السيطرة على شوارع هامبورغ أثناء اجتماع قادة كبرى الدول الاقتصادية بالعالم في المدينة.

ونددت المستشارة أنغيلا ميركل، التي تستضيف بلادها القمة، بأعمال العنف، وقالت: "أتفهم جيدا المظاهرات السلمية لكن المظاهرات العنيفة تعرض حياة البشر للخطر".

وقال المتحدث باسم شرطة هامبورغ "تيمو زيل" إنه شعر بالصدمة إزاء أعمال الشغب التي بدأت الخميس، وأضاف: "لم نشهد مثل هذا المستوى من الكراهية والعنف".