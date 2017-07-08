شاهد: منظمات إنسانية قطرية توقع مشروعات شراكة مع أخرى تابعة للأمم المتحدة

وقّعت منظمات إنسانية قطرية (السبت) في العاصمة القطرية الدوحة، حزمة مشروعات شراكة مع منظمات تابعة للأمم المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية 8.5 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثالث بين المؤسسات الإنسانية القطرية مع المنظمات الأممية للتشاور حول تنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية.

وشارك من المؤسسات القطرية كل من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية القطرية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، ومؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ومؤسسة عفيف الخيرية.

وعن المنظمات الأممية حضر ممثلو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR"، وبرنامج الغذاء العالمي "WFP"، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية WHO

كما حضر الاجتماع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أحمد محمد المريخي (قطري).

وفي كلمة باسم المنظمات القطرية أشاد محمد غانم علي المعاضيد رئيس الهلال الأحمر "بالتطور الكبير الذي يشهده التعاون بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة في الأزمة السورية".

فيما أكد أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تعزيز الشراكة والتعاون بين المنظمات الإنسانية القطرية ومنظمات الأمم المتحدة.

وأكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة تقديرهم العميق لثقافة البذل والعطاء التي يمتاز بها الشعب القطري والتي مثلت حملة "حلب لبيه" واحدة من تجلياتها ونتائجها.

كما أكدوا حرصهم على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المنظمات الإنسانية القطرية على قاعدة مبادئ ومعايير العمل الإنساني المتعارف عليها.

وحملة "حلب لبيه" هي حملة قطرية تهدف لإغاثة الشعب السوري وخاصة في حلب، أطلقتها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني (حكومية)، ووصلت قيمة التبرعات فيها 85 مليون دولار في يناير / كانون الثاني الماضي.