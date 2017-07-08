شاهد: سيدة تستدعي الشرطة للقبض على مسلم في لندن بسبب ملابسه

حظي مقطع فيديو نشرته صفحة DOAM – Documenting Oppression Against Muslims على موقع فيسبوك بملايين المشاهدات خلال أقل من 24 ساعة.

فبينما كان أحد المسلمين في العاصمة البريطانية (لندن) يتوجه لأداء صلاة الجمعة، اشتبهت إحدى السيدات فيه بسبب ارتدائه ملابس كثيرة، لتقوم باستدعاء الشرطة له. وبالفعل قام أفراد الشرطة بإيقافه وتكبيله وتفتيشه تفتيشا دقيقا، لكنهم لم يجدوا معه أي شيء يدينه، ليقوموا في النهاية بالاعتذار له وإطلاق سراحه، بينما لاذت السيدة بالفرار من المكان بعد أن اتضح كذب ادعائها وتعرضها للإحراج الشديد.

واستحوذ الفيديو على اهتمام واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا تصرف السيدة وانتقدوا أجواء الخوف من الإسلام السائدة في أوربا في هذه الأيام.

الجدير بالذكر أن DOAM هي صفحة على موقع فيسبوك تختص برصد الانتهاكات وحوادث الاضطهاد ضد المسلمين، وقد قامت بإطلاق هاشتاج #ارتداء_الملابس_بينما_تكون_مسلم تعليقا على الحادث.